Hülya Avşar hastanede görüntülendi, tanınmamak için yaptığı şaşırttı!

Attığı her adımla adından söz ettiren Hülya Avşar, Balıkesir Edremit Devlet Hastanesi çıkışında görüntüsüyle gündem oldu. Avşar, daha önce de Ayvalık'ta zeytin kırma paylaşımı ile gündeme gelmişti.

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Balıkesir Ayvalık'ta zeytin kırma paylaşımı ile gündeme gelen Hülya Avşar, bugün Edremit Devlet Hastanesi'nde görüntülendi.

Hastane içinde tanınmamak için maske takıp bere giydiği dikkat çeken Avşar kızı geçmiş olsun diyen vatandaşa merhaba dedi.

YAKININI ZİYARETE GELDİ

Avşar'ın yanında bulunan kişiler ise kameranın kapatılmasını isterken, Avşar'ın birinci katta bulunan genel cerrahi göğüs cerrahi servisinde yatan bir tanıdığını ziyaret için Ayvalık'tan geldiği iddia edildi.

Hülya Avşar hastanede görüntülendi, tanınmamak için yaptığı şaşırttı! - Resim : 1
Hülya Avşar

ZEYTİN KIRMA PAYLAŞIMI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan yılın büyük bir bölümünü geçirdiği Ayvalık'ta zeytin kırma paylaşımı ile gündeme gelen Hülya Avşar, siyah bikinisi ile kamera karşısına geçmişti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Avşar, "Bahçeden erken hasat. Çok mu havaya girmişim" ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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