Sinan Engin, Ahmet Çakar'ın Beyaz TV'den aldığı maaşı ağzından kaçırdı: 'Hoca çok kazanıyor'

Beyaz TV'de ekrana gelen Beyaz Futbol'da yorumculuk yapan eski Beşiktaşlı futbolcu Sinan Engin, bu kez bahse konu programda aynı ekranı paylaştığı Ahmet Çakar'la ilgili sözleriyle gündemde.

343 Dijital YouTube kanalında gazeteci Serhat Ulueren'in sorularını yanıtlayan Engin, Ahmet Çakar'ın Beyaz TV'den aylık 500 bin lira aldığını açıkladı.

İki isim arasındaki diyalog şöyle şekillendi:

Serhat Ulueren: Ahmet Çakar bu kadar parayı ne yapıyor ağabey? Sen biliyorsun değil mi? Kayınpederinden ona han kaldı...

Sinan Engin: Çok var onda ya

Serhat Ulueren: Mustafa Sarıgül'e dedi ki, 'Şovumu izle' dedi. Cenaze törenindeyiz ya...

Sinan Engin: Çok var onda para.

Serhat Ulueren: Kimde?

Sinan Engin: Hocada.

Serhat Ulueren: Hazıra dağ dayanmaz.

Sinan Engin: Var var. Kazanıyor hoca.

Serhat Ulueren: Sonra o adama veriyor çuvalla, bahisleri oyna diyor.

Sinan Engin: Ayda 500 bin lira para alıyor ya. Bıraktı onları, o günleri bitti.

Serhat Ulueren: Alkol?

Sinan Engin: Hiç

Serhat Ulueren: Maşallah ya

Sinan Engin: Geçen gün cumaya gidiyordu, gördüm.

Serhat Ulueren: Sinan Abi ya (gülüşmeler)