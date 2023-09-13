'Fatih Terim içeri girdi, hepimiz ayağa kalktık'

Eski futbolcu Tümer Metin, Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un 'saygı edinmesi' gerektiğini söyledi. Metin, bir diğer teknik adam Fatih Terim'den bahsederken "Elli yaşındayım ben, evvelsi gün Fatih Hoca soyunma odasına girdiğinde hepimiz hoca geldi diye toparlandık."

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'Fatih Terim içeri girdi, hepimiz ayağa kalktık'

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda yer alan Türkiye A Milli Futbol Takımı, beşinci maçta konuk ettiği Ermenistan'la 1-1 beraber kalmış, dostluk maçında karşılaştığı Japonya'ya ise 4-2 yenilmişti. Ortaya konan performans eleştirilere yol açarken, spor yazarları da teknik direktör Stefan Kuntz'a tepki gösterdi.

Socrates YouTube kanalında yer alan Tümer Metin, Kuntz için 'saygı' edinmesi gerektiğini söyledi. Eski futbolcu, Fatih Terim anısıyla da dikkati çekti:

"Kamuoyunun çoğunluğunun kabul etmediği bir hocaya (Stefan Kuntz) soyunma odası da saygı duymaz. İlk gün de duymaz son gün de duymaz. Özellikle milli takım hocaları için o saygı son derece önemlidir. Elli yaşındayım ben, dün değil evvelsi gün Fatih Hoca soyunma odasına girdiğinde hepimiz hoca geldi diye toparlandık.

'Fatih Terim içeri girdi, hepimiz ayağa kalktık' - Resim : 1

Bir beklentimiz kalmamış ki çıkacağız eğleneceğiz işte. Bir kazancımız yok ama biz öyle gördüğümüzden uçakta sağda solda toparlanıyoruz. Bu saygıyı aktif oyuncu üzerinde soyunma odasında sağlayamıyorsan, bu seviyedeki oyuncunun birine saygı duyabilmesi çok kolay iş değil."

Öte yandan Türkiye ile İsviçre arasında oynanan veteran maçı 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

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