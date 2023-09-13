Arda Güler’in mangal paylaşımı viral oldu

Real Madrid'li Arda Güler, ailesiyle mangal yaptığı anları sosyal medyada paylaştı.

Son Güncelleme:
Arda Güler’in mangal paylaşımı viral oldu

Real Madrid'de yaşadığı sakatlıktan dolayı henüz forma giyemeyen Arda Güler, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Ailesiyle mangal yaptığı anları sosyal medyada paylaşan Arda Güler viral oldu.

Genç yıldızın ablası Nurgül Güler o anları paylaşarak "Gülüşüne kalbimi bıraktım" ve "Alev alev bakarak mı yaktın mangalı aslan parçası" notunu düştü.

Etiketler
Arda Güler
Son Güncelleme:
Hoca diye TRT'ye konuk edilen Menzilci Bektaşoğlu: Seyyid Saki'nin elini tutan Allah'ın elini tutmuştur Menzilci Bektaşoğlu: Seyyid Saki'nin elini tutan Allah'ın elini tutmuştur
Mahmut Tuncer'in başına gelen korkunç olay! ''Yüzüme 187 dikiş attılar'' Mahmut Tuncer'in başına gelen korkunç olay! ''Yüzüme 187 dikiş attılar''
Tarık Balyalı: İstanbul'daki 1556 bina bırakın depremi sert bir fırtınada bile yıkılabilecek durumda Tarık Balyalı: İstanbul'daki 1556 bina bırakın depremi sert bir fırtınada bile yıkılabilecek durumda
Elektrik süpürgesinin daha güçlü çekmesini sağlayan teknik! Hiç denememiştik Elektrik süpürgesinin daha güçlü çekmesini sağlayan teknik! Hiç denememiştik
ÇOK OKUNANLAR
Herkes onlara bayılıyor: En sevilen 5 burç açıklandı Herkes onlara bayılıyor: En sevilen 5 burç açıklandı
Evini satmak isteyenler dikkat: 349 bin TL ceza kesildi 349 bin TL ceza kesildi
Apple'dan indirim: Bazı iPhone'ların fiyatı düştü Apple'dan indirim: Bazı iPhone'ların fiyatı düştü
Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısında yapılacak faiz artırımını açıkladılar: 'Kısa vadede TL'yi zayıflatabilir' Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısında yapılacak faiz artırımını açıkladılar
İslam Memiş'in gram altın tahmini uçtu, tarih verdi: Hazırlığınızı yapın İslam Memiş'in gram altın tahmini uçtu, tarih verdi