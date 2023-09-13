Arda Güler’in mangal paylaşımı viral oldu
Real Madrid'li Arda Güler, ailesiyle mangal yaptığı anları sosyal medyada paylaştı.
Real Madrid'de yaşadığı sakatlıktan dolayı henüz forma giyemeyen Arda Güler, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Ailesiyle mangal yaptığı anları sosyal medyada paylaşan Arda Güler viral oldu.
Genç yıldızın ablası Nurgül Güler o anları paylaşarak "Gülüşüne kalbimi bıraktım" ve "Alev alev bakarak mı yaktın mangalı aslan parçası" notunu düştü.
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