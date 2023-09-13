Tarık Balyalı: İstanbul'daki 1556 bina bırakın depremi sert bir fırtınada bile yıkılabilecek durumda

CHP'li Tarık Balyalı, İstanbul'daki binaların yüzde 40'ının deprem riskinde ağır hasar ya da yıkılma tehdidi altında olduğunu söyledi.

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Tarık Balyalı: İstanbul'daki 1556 bina bırakın depremi sert bir fırtınada bile yıkılabilecek durumda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı, İstanbul'da beklenen olası depreme ilişkin mecliste sunum yaptı.

Balyalı, 2000 yılından önce yapılan binaların yüzde 40'ının deprem riskinde ağır hasar ya da yıkılma tehdidi altında olduğunu söyledi.

Balyalı, "Hatta yaptığımız ilk tespitlere göre 1556 bina bırakın depremi sert bir fırtınada bile yıkılabilecek durumda. İBB olarak bir yandan “Hızlı Bina Tarama” testiyle vatandaşlarımıza binalarıyla ilgili bilimsel bir rapor sunmaya çalışırken diğer yandan da “riskli binaları” tahliye ediyoruz. 1999-2019 yılları arasında bu ya da buna benzer bir bilimsel çalışma İBB’de hiç yapılmamış. Geçmiş dönemlerde herhangi bir bilimsel çalışma yapılmadan binalara sadece dışarıdan gözle bakılarak sağlam raporu verilmiş" dedi.

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