Başsavcılıktan 'Ayhan Bora Kaplan' paylaşımlarına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada 'bazı sosyal medya hesaplarında soruşturmanın gizliliğini ihlal eder mahiyette paylaşımlar yapıldığı' gerekçesiyle ilgililer hakkında soruşturma başlatılacağı duyuruldu.

'YAPTIRAN KAMU GÖREVLİLERİ...'

Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca kamuoyunda “Ayhan Bora Kaplan suç örgütü" olarak bilinen soruşturmamız kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 14’ü tutuklanmış, 15’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Firari 13 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarılmış olup, gerek firari şüphelilerin yakalanması ve gerekse, suç örgütü tarafından işlendiği iddia olunan diğer eylemlerin delillendirilebilmesi için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunmasına rağmen bazı sosyal medya hesaplarında soruşturmanın gizliliğini ihlal eder mahiyette paylaşımlar yapıldığı, soruşturma kapsamı ile örtüşmeyen bilgilere yer verilerek kamuoyunun yanıltıldığı tespit edilmiş olup, gerçeği yansıtmayan veya soruşturmanın gizliliğini ihlal edici bu paylaşımları yapan, yaptıran kamu görevlileri veya diğer kişiler hakkında soruşturma başlatılarak gereğine tevessül edileceği kamuoyuna saygı ile duyurulur."