Eski CHP'li vekillerden Yanardağ ve Gezi tutuklularına ziyaret

Eski DİSK Genel Başkanı ve eski CHP milletvekili Süleyman Çelebi ve eski DİSK Genel Sekreteri ve eski CHP milletvekili Musa Çam, Marmara Cezaevi'nde hapsedilen gazeteci Merdan Yanardağ, TİP Milletvekili Can Atalay ve Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası yazılı açıklama yayınlayan Çelebi ve Çam, "AKP’ye muhalefet ettikleri için, ciddi bir yargılamadan geçmeden, keyfince sıralanmış suçlar icat edilerek tutuklanmış, hukuksuz bir şekilde ve haksızca Silivri’de aylardır, yıllardır tutulan aydınlarımız, dostlarımız, arkadaşlarımız var. Bu insanların eğer bir suçları varsa o da “AKP düzenine” ve uygulamalarına karşı yüksek sesle itiraz etmiş olmalarıdır" dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İktidarın antidemokratik haksız hukuksuz uygulamalarına dur demenin yolu açıklamalarla yetinmek değildir. Çünkü bu insanlarımızın içinde bulunduğu durum yüzeysel açıklamalarla geçiştirilemeyecek derecede hayati bir önem taşımaktadır. AKP’nin hak, hukuk, adalet tanımayan düzenine karşı gerçek bir demokrasi mücadelesinin ayaklarından biri cezaevlerinde tutsak edilen demokratların, sosyal-demokratların, aydınların, sosyalistlerin yaşadıkları hukuksuzluğa karşı direnmektir.

Buradan çağrıda bulunuyoruz! Başta Ana-muhalefet partisi olmak üzere demokrasiden yana partiler, siyasi çevreler, sendikalar, demokratik kitle örgütleri, emek ve meslek örgütleri ve toplumsal muhalefet örgütleri hemen harekete geçmelidir.

Bunu bugün yapmazsak yarın çok geç olacaktır!

Bunu bizler yapmazsak kimseler yapmayacaktır!

Bugün değilse ne zaman? Biz değilsek kim?

Toplumsal muhalefet tüm bu gelişmeleri tribünlerden seyretmek yerine sahalara çıkma zamanı çoktan gelmiştir ve geçmektedir. Ülkemizin geleceği açısından, halkımızın bugünü açısından, demokrasiye sahip çıkılması açısından bir an önce, toplumsal muhalefet yeniden dirilerek ayağa kakmalıdır!

Son kez şunu söyleyelim:

12 EYLÜL AKP İLE DEVAM ETMEKTEDİR! Toplumsal muhalefet ayağa kalkmadıkça da böyle devam edecektir! İdeolojisi, kurumları, bugünkü temsilcileri tasfiye edilmeden 12 Eylül düzeniyle hesaplaşmak bir hayalden öteye geçemez! Bizlere düşen görev, 12 Eylül’ü bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırmaktır!"