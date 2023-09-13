'Atiye' setinde iş cinayeti davasında karar

Atiye dizisinin setinde boyacı Hasan Karatay'ın ölümüne ilişkin davada yapımcı Onur Güvenatam'a 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası 54 bin 600 lira adli para cezasına çevrildi, sanat yönetmeni Deniz Kobanbay'a ise beraat kararı verildi.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Güvenatam ile avukatı katılırken sanık Kobanbay'ı ise avukatı Süreyya Yiğitbaşı temsil etti.

Duruşmada savunma yapan Güvenatam, dizi setindeki dekorasyon ve boya işleriyle ilgisi olmadığını iddia ederek, görevinin dizinin yapımını sağlamak olduğunu öne sürdü.

Meydana gelen kazada kusuru olmadığını belirten Güvenatam, "Sette neyin nasıl yapıldığına karar veren Deniz Kobanbay'dır. Benim işim senaristler ve yönetmenlerledir. Ben onların işini nasıl yaptığından sorumluyum. Beraatimi talep ederim" diye konuştu.

Sanık Güvenatam'ı "taksirle ölüme neden olmak" suçundan önce 2 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme bu cezanın 54 bin 600 lira adli para cezasına çevrilmesine hükmetti.

Sanık Kobanbay'ın ise "taksirle ölüme neden olmak" suçundan beraatine karar verdi.

ONUR GÜVENATAM'IN 2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Mütalaada, sanık Onur Güvenatam'ın OGM Pictures şirketinin sahibi, Deniz Kobanbay'ın ise film setinde sanat yönetmeni olarak görev aldığı bildirilmişti.

Olay tarihinde, Hasan Karatay'ın Beyoğlu'nda sette boya yaparken 5 Nisan 2019'da üzerinde bulunduğu merdivenden düştüğü, kafasını beton zemine çarptığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği ifade edilen mütalaada olayın raporlara iş kazası olarak geçtiği aktarılmıştı.

Mütalaada, sanıklardan Güvenatam'ın yerine getirmediği önlemlerin önemli olduğu, bu nedenle olayda ihmali bulunduğu belirtilerek, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenmiş, diğer sanık Kobanbay'ın olayda kusuru tespit edilemediğinden beraati talep edilmişti.