Trafikte yeni dönem! Ehliyet taşımaya gerek kalmadı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması ile sürücü belgesi bilgilerini T.C. kimlik kartlarına taşıyanların sayısının 6 milyon 275 bine ulaştığını açıkladı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün uygulaması ile T.C. kimlik kartınıza ehliyet bilgileriniz aktarılabiliyor. Böylece iki ayrı kart taşımak zorunda kalmıyorsunuz.Bu uygulama sayesinde trafikte yanınızda sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu da ortadan kalkıyor. Her iki belgenin de yeni tip olması yeterli oluyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, kimlik kartına sürücü belgesi bilgilerini yükleten kişi sayısının 6 milyon 275 bine ulaştığını açıkladı.

HAYAT KİMLİĞİNLE KOLAY UYGULAMASI NEDİR?

21 Eylül 2020 tarihinde hayata geçirilen “Hayat Kimliğinle kolay” uygulaması ile yeni nesil sürücü belgesi bilgileri elektronik kimlik kartlarında yer alan çipin içerisine entegre edilmektedir.

Uygulama sayesinde kimlik kartı yanında olan vatandaşların trafikte yanlarında sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.

Yeni tip sürücü belgesi ve yeni nesil kimlik kartına sahip olanlar, kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurarak bu uygulamadan faydalanabilir.

Yeni tip sürücü belgesi bulunanlar, yeni nesil elektronik kimlik kartı başvurusu sırasında bu uygulamadan faydalanabilir.

Yeni nesil elektronik kimlik kartı bulunanlar yeni tip sürücü belgesi başvurusu sırasında bu uygulamadan faydalanabilir.

Bu işlemlerin tamamı ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında yer alan işletim sistemi, başvuru sistemi ile kimlik kartının basımına kadar olan süreçteki bütün yazılımlar İçişleri Bakanlığı mühendisleri tarafından yerli ve milli olarak geliştirilmiştir.