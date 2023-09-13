Hoca diye TRT'ye konuk edilen Menzilci Bektaşoğlu: Seyyid Saki'nin elini tutan Allah'ın elini tutmuştur

Gavs olarak nitelendirilen Menzil Cemaati’nde Abdulbaki Elhüseyni’nin (eski soyadı ile Erol) ölümünün ardından 3 oğlu arasındaki taht kavgası sürüyor.

Elhüseyni'nin ardından 3 oğlunu halife bıraksa da çocukları arasındaki kavga her geçen büyüyor. Cemaat bu kez de en fazla müride sahip olduğu belirtilen en büyük oğlu Muhammed Saki'nin taraftarlarından Şemsettin Bektaşoğlu sözleriyle gündeme geldi.

Ramazan ayında TRT ekranlarına konuk olan Bektaşoğlu'nun sözlerini gazeteci Barış Terkoğlu sosyal medya hesabından paylaştı.

Terkoğlu, "Menzil Şeyhi ardından oğullarını halife bıraktı. Herkes safını seçti. TRT’de izlediğimiz Şemsettin Bektaşoğlu ise Seyyid Saki tarafında. Oğulların nuru eşit değil diyor ve rüyasına dayanarak “Seyyid Saki’nin elini tutan Allah’ın elini tutmuştur” diyor. Pardon, bu hangi din!" dedi.