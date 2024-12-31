Hollywood'un Ünlü Çifti Brad Pitt ve Angelina Jolie, 8 Yıl Sonra Boşanmak İçin Anlaştı

Hollywood yıldız isimleri Brad Pitt ve Angelina Jolie, 2 yıllık evlilik serüvenlerini 2016'da açılan boşanma davasıyla sona erdirmek istemiş ancak 8 yıldır anlaşmaya varamamışlardı. Çiftin, sonunda anlaştığı ve dün evrakları imzaladığı öğrenildi. Bir zamanların popüler çifti 'Brangelina' resmi olarak boşanıyor.

Jolie'nin, Bay Pitt ile paylaştıkları tüm mal varlığından feragat ettiği, ayrıca nafaka veya herhangi bir destek almayacağı açıklandı. Öte yandan belgelerde çocuklarla ilgili bir anlaşma maddesi yer almıyor.

Angelina Jolie'nin avukatı James Simon, People dergisine, "Bu anlaşma, 8 yıl önce başlayan uzun bir sürecin sadece bir parçası. Açıkçası, Angelina bitkin ama bu çekişmenin sona ermesinden dolayı çok memnun. Pitt hakkında hiçbir zaman kötü konuşmuyor. Karanlık bir dönemi arkasında bırakarak aydınlığa çıkmaya çalışıyor." açıklamasını yaptı.

8 YILDIR BOŞANMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bir zamanların popüler çifti, 8 yıldır boşanmaya çalışıyor. Eylül 2016'da Angelina Jolie'nin açtığı boşanma davasıyla başlayan süreç, çift anlaşamadığı için bir türlü sonuçlandırılamamıştı. 2 yıl boyunca evli kalan çift, öncesinde 10 yıl boyunca birlikte yaşamışlardı.