Türk Sanat Müziği Sanatçısından Acı Haber: Gönül Akkor Hayatını Kaybetti
Türk Sanat Müziğinin sevilen sesi Gönül Akkor'dan acı haber geldi. 82 yaşındaki ünlü sanatçı Gönül Akkor, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor, 82 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul'da tedavi gören Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor, 82 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı Gönül Akkor'un ölümünü sanatçı arkadaşı Melike Demirağ sosyal medya hesabından duyurdu.
Kaynak: ANKA
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