Kansere Yakalanmıştı, 2,5 Ayda Tam 54 Kilo Verdi! Tanyeli Ne Zaman Taburcu Olacağını Açıkladı

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal dansçı Tanyeli, son sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı. Tanyeli “Allah nasip ederse yarın yılbaşı, inşallah evimde çocuklarımla olacağım. Tedavim iyi gidiyor” dedi.

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Kansere Yakalanmıştı, 2,5 Ayda Tam 54 Kilo Verdi! Tanyeli Ne Zaman Taburcu Olacağını Açıkladı

Kanserle savaşı uzun yıllardır devam eden ünlü oryantal dansçı Tanyeli, hastanede tedavi altına alınmış hayranlarını endişelendirmişti. Hastaneye kimsenin kendisini ziyarete gelmemesinden şikayet eden ünlü dansçıyı son olarak şarkıcı Safiye Soyman ziyaret etmişti.

Kansere Yakalanmıştı, 2,5 Ayda Tam 54 Kilo Verdi! Tanyeli Ne Zaman Taburcu Olacağını Açıkladı - Resim : 1

“TEDAVİM İYİ GİDİYOR”

Tanyeli, hastanedeki tedavi sürecine ilişkin yeni bir paylaşım yaparak son sağlık durumunu açıkladı. Sosyal medya hesabından tedavi süreciyle ilgili yaşadıklarını paylaşan Tanyeli şunları söyledi: Çok mesaj atıyorsunuz, okuyorum ve hepinizden özür diliyorum habersiz bıraktığım için. Ama son zamanları hep dinlenerek geçirdim. Allah nasip ederse yarın yılbaşı, inşallah evimde çocuklarımla olacağım. Tedavim iyi gidiyor.

Kansere Yakalanmıştı, 2,5 Ayda Tam 54 Kilo Verdi! Tanyeli Ne Zaman Taburcu Olacağını Açıkladı - Resim : 2

2,5 AYDA TAM 54 KİLO VERDİ

Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı fiziksel değişimi de paylaşan Tanyeli, 2,5 ayda tam 54 kilo verdiğini söyledi. Tanyeli “2,5 ay hastanede dile kolay. Artık iştah sıfır, toplam 54 kilo vermişim. Yemek gözümde değil, iştah sıfır” dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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