Hasan Can Kaya Hastaneden Taburcu Oldu, İlk Açıklama Geldi

8 gündür zatürre nedeniyle hastanede tedavi gören ünlü komedyen Hasan Can Kaya, taburcu oldu. Kaya'dan ilk paylaşım geldi.

Ece Seçil Şahin Ece Seçil Şahin
Hasan Can Kaya Hastaneden Taburcu Oldu, İlk Açıklama Geldi

'Konuşanlar' programıyla tanınan Hasan Can Kaya'nın zatürre sebebiyle 8 gündür hastanede olduğu ortaya çıkmıştı. Tedavi gördüğü için davet edildiği ödül törenine katılamayan Kaya'dan ilk paylaşım geldi. Taburcu olan komedyen, "Artık bağışıklık sistemim pes edene kadar aylarca uyumadan çalışıp, her yıl başında bir hafta hastanede dinlenmek rutinim oldu" diye yazdı.

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Kaya'nın paylaşımının tamamı şöyle:

"Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine, ödüle bu yıl da beni layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Medyaya da yansıyan zatürreden ötürü hastanede olduğum için törene katılamadığım doğrudur.
Lakin artık iyiyim. Bugün taburcu oldum. Artık bağışıklık sistemim pes edene kadar aylarca uyumadan çalışıp, her yıl başında bir hafta hastanede dinlenmek rutinim oldu. Onediocom'da da yılın enlerinde bir kez daha en yüksek oranda oyla ödülü almışız. Orada oy verenlere de ayrıca çok teşekkür ederim. 2025 hızlı başladı. Sizi çok seviyorum."

Hasan Can Kaya Hastaneden Taburcu Oldu, İlk Açıklama Geldi - Resim : 1

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