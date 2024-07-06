Gülben Ergen Gençlik Sırrını Paylaştı: Pürüzsüz Cildini Buna Borçluymuş

Gülben Ergen, güzellik ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü sanatçı, pürüzsüz cildinin sırrını açıklayarak, her gün yaptığı bakım ritüelini takipçilerine anlattı.

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Gülben Ergen Gençlik Sırrını Paylaştı: Pürüzsüz Cildini Buna Borçluymuş

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, güzellik ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla gündeme geldi.

Ergen'e, sosyal medyada sık sık 'güzellik sırrı' soruluyor.

Sivilce için lavanta sabunu öneren Gülben Ergen, her gün yaptığı bakım ritüelini şöyle anlattı:

Gül suyum ve serumum olmadan günüm geçmiyor. Kil maskemiz ve lavanta suyumuz olmazsa olmazım.

GÜL SUYUNUN CİLDE FAYDALARI

Geleneksel tıbbın da önemli ürünlerinden biri olan gül suyu sivilce ve akne gibi problemlerin de ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Gözenek ve yağları temizleyerek iyi bir nemlendirme için hazırlar. Ayrıca pH dengeleme özelliğiyle iyi bir toniktir. Ciltteki kirlerin giderilmesini sağlar.

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