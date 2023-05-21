Gülben Ergen'den 'kalça estetiği' iddialarına yanıt

Geçtiğimiz haftalarda hakkında kalça estetiği yaptırdığına dair söylentiler ortaya atılan Gülben Ergen, konuyla ilgili konuştu.

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Gülben Ergen'den 'kalça estetiği' iddialarına yanıt

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Gülben Ergen, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Giyim tarzıyla dikkat çeken Ergen, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Basın mensuplarıyla sohbet eden Gülben Ergen, "Haftasonu Kahramanmaraş'a gideceğim. Çocuklar için orada toplanacağız, bir okul açacağız" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda hakkında kalça estetiği yaptırdığına dair söylentiler ortaya atılan ünlü şarkıcı, konuyla ilgili, "Ya ne alaka? Hastaneye gittim sadece, onu kalçaya bağladılar. Bu nasıl bir yaratıcılık acaba? Popom gayet normal, yazın tatilde görürsünüz" ifadelerini kullanarak, güldü.

Ergen, muhabirlerin, "Peki ileride yaptırmayı düşünür müsünüz?" sorusuna ise, "Şimdilik pilatesle idare ediyorum ama küçülmezse ilerleyen zamanlarda yaptırırım" şeklinde konuştu.

Ardından ünlü şarkıcı mağazaları dolaşmaya devam etti.

Gülben Ergen'den 'kalça estetiği' iddialarına yanıt - Resim : 1

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