Tarkan'dan dikkat çeken 19 mayıs paylaşımı

Megastar Tarkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Tarkan'dan dikkat çeken 19 mayıs paylaşımı

Tarkan,19 Mayıs kapsamında yayımladığı sosyal medya paylaşımında, Atatürk ve Cumhuriyet'in 100'ncü yılı için yazdığı marştan bir bölüm paylaştı.

Tarkan'ın, Atatürk fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşım şöyle:

"Sen rahat uyu
Yüreğimizdesin her an
Sen rahat uyu
Biz hep izindeyiz Atam

Sana olan bu aşk
Ebediyete kadar
Bizdeki bu yangın
Hiç sönmez hep yanar."

Kaynak: Gerçek Gündem

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