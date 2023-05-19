Tarkan'dan dikkat çeken 19 mayıs paylaşımı

Tarkan,19 Mayıs kapsamında yayımladığı sosyal medya paylaşımında, Atatürk ve Cumhuriyet'in 100'ncü yılı için yazdığı marştan bir bölüm paylaştı.

Tarkan'ın, Atatürk fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşım şöyle:

"Sen rahat uyu

Yüreğimizdesin her an

Sen rahat uyu

Biz hep izindeyiz Atam

Sana olan bu aşk

Ebediyete kadar

Bizdeki bu yangın

Hiç sönmez hep yanar."

Sen rahat uyu

Yüreğimizdesin her an

Sen rahat uyu

Biz hep izindeyiz Atam



Sana olan bu aşk

Ebediyete kadar

Bizdeki bu yangın

Hiç sönmez hep yanar



Cumhuriyet’in 100. yılı ve de Atatürk için yazdığım marşın sözlerinden küçük bir bölüm paylaşmak, bugün yerinde olur dedim. #19Mayıs… pic.twitter.com/gs5nnAQJh4 — Tarkan (@tarkan) May 19, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem