Tarkan'dan dikkat çeken 19 mayıs paylaşımı
Megastar Tarkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Tarkan,19 Mayıs kapsamında yayımladığı sosyal medya paylaşımında, Atatürk ve Cumhuriyet'in 100'ncü yılı için yazdığı marştan bir bölüm paylaştı.
Tarkan'ın, Atatürk fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşım şöyle:
"Sen rahat uyu
Yüreğimizdesin her an
Sen rahat uyu
Biz hep izindeyiz Atam
Sana olan bu aşk
Ebediyete kadar
Bizdeki bu yangın
Hiç sönmez hep yanar."
Sen rahat uyu— Tarkan (@tarkan) May 19, 2023
Yüreğimizdesin her an
Sen rahat uyu
Biz hep izindeyiz Atam
Sana olan bu aşk
Ebediyete kadar
Bizdeki bu yangın
Hiç sönmez hep yanar
Cumhuriyet’in 100. yılı ve de Atatürk için yazdığım marşın sözlerinden küçük bir bölüm paylaşmak, bugün yerinde olur dedim. #19Mayıs… pic.twitter.com/gs5nnAQJh4
Kaynak: Gerçek Gündem