Beren Saat bayramları karıştırdı

Ünlü oyuncu Beren Saat, 23 Nisan ile 19 Mayıs'ı karıştırınca sosyal medyada dalga konusu oldu. 19 Mayıs'ı kutlamak isterken 23 Nisan'ı da araya katan ünlü isim sosyal medyada gündemde.

Aşk-ı Memnu'daki Bihter karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Beren Saat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için mezun olduğu TED İstanbul Koleji Vakfı'na gitti.

Mezun olduğu okuldan fotoğraf paylaşan oyuncu, bayramları karıştırdı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı birbirine dolayan güzel oyuncu sosyal medyada gündem oldu.

İşte o Beren Saat'in o paylaşımı...