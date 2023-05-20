Beren Saat bayramları karıştırdı

Ünlü oyuncu Beren Saat, 23 Nisan ile 19 Mayıs'ı karıştırınca sosyal medyada gündem oldu.

Beren Saat bayramları karıştırdı

Ünlü oyuncu Beren Saat, 23 Nisan ile 19 Mayıs'ı karıştırınca sosyal medyada dalga konusu oldu. 19 Mayıs'ı kutlamak isterken 23 Nisan'ı da araya katan ünlü isim sosyal medyada gündemde.

Aşk-ı Memnu'daki Bihter karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Beren Saat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için mezun olduğu TED İstanbul Koleji Vakfı'na gitti.

Mezun olduğu okuldan fotoğraf paylaşan oyuncu, bayramları karıştırdı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı birbirine dolayan güzel oyuncu sosyal medyada gündem oldu.

İşte o Beren Saat'in o paylaşımı...

Beren Saat bayramları karıştırdı - Resim : 1

Oyuncu Erkan Can dolandırıldı: "Uykuluydum, inandım" Oyuncu Erkan Can dolandırıldı: "Uykuluydum, inandım"
Aşçıların sırrıymış! Donmuş kıymayı sağlıklı yoldan çözdürme yolu Aşçıların sırrıymış! Donmuş kıymayı sağlıklı yoldan çözdürme yolu
TRT1'den flaş atak! Alparslan Büyük Selçuklu dizisine 2 yeni oyuncu TRT1'den flaş atak! Alparslan Büyük Selçuklu dizisine 2 yeni oyuncu
Tarkan'dan dikkat çeken 19 mayıs paylaşımı Tarkan'dan dikkat çeken 19 mayıs paylaşımı
ÇOK OKUNANLAR
Optimar araştırdı: İşte birinci turda Sinan Oğan'a oy veren seçmenin ikinci tur tercihi İşte birinci turda Sinan Oğan'a oy veren seçmenin ikinci tur tercihi
Halk itiraz etti: Münevver Karabulut'un katledildiği villa yıkıldı Münevver Karabulut'un katledildiği villa yıkıldı
Maaş zammı öncesi kapsamlı çalışma: Memurlara 3 yeni düzenleme yolda Maaş zammı öncesi kapsamlı çalışma: Memurlara 3 yeni düzenleme yolda
MHP ikinci tur için seçim sloganını paylaştı, gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı MHP ikinci tur için seçim sloganını paylaştı, gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: Hafta sonu planınızı unutun! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Hafta sonu planınızı unutun!