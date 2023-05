Oyuncu Erkan Can dolandırıldı: "Uykuluydum, inandım"

Erkan Can, Kasım 2021'de bankada çalıştığını söyleyen bir kişi tarafından biriken kart aidatı ve promosyonlarını hesabına aktaracakları iddiasıyla arandı. Daha sonra ev telefonundan aranan oyuncu, telefondaki kişinin yönlendirmesiyle mobil bankacılık üzerinden bazı işlemler yaptı. Bu işlemler sırasında eşi, oyuncuyu aradı ve hesabından 9 bin dolar bozdurularak başka hesaba gönderildiğini söyledi. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan Can, kendisini arayan numaraya bir daha da ulaşamadı. Can, olayın ardından şikayetçi oldu.

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Can'ın hesabındaki paranın Ünal G. adlı kişinin hesabına geldiğini belirledi. İfadesi alınan şüpheli, mahalleden 'Ramo' olarak tanıdığı bir arkadaşına para geleceği ve banka hesabı olmadığından arkadaşına kendi hesabını kullandırdığını öne sürdü. Hesabına gelen parayı da birlikte çektiklerini ve arkadaşına verdiğini söyleyen Ünal G, dolandırıcılık olayından haberi olmadığını, Ramo'nun da kimlik bilgilerini bilmediğini söyledi.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık bu savunmanın hayatın olağan akışına aykırı ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirterek, gerçeğe aykırı beyanla Erkan Can'ın iradesinin fesada uğratıldığını kaydetti. Ünal G'nin "kamu görevlisi veya banka kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapsini istedi.

Hakim karşısına çıkan sanık Ünal G., Ramo diye bildiği arkadaşının yaptığı araç satışından 10 bin lira alacağını ancak bankaya gidip parayı çektiklerinde 90 binden fazla para geldiğini, bu miktarı da arkadaşına verdiğini söyledi. Mahkemede dinlenen arkadaşı ise hesabı kullanmadığını belirtti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Erkan Can da olay günü uykulu olduğunu ve bankadan arandığına inandığını belirtti. Şahsın yönlendirmesi ile mobil bankacılık işlemleri yaptığını ve isteği dışında hesabındaki 9 bin doların bozdurulup başka hesaba aktarıldığını öğrendiğini söyleyen Can, "Bugüne kadar da zararım karşılanmadı, şikayetçiyim" dedi.

Tarafları dinleyen Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Can'ın 0850'li bir numaradan aranarak kandırıldığını, hesap bilgileri ve şifrelerinin öğrenilerek dolandırıldığını belirtti. İddianamedeki gibi Ünal G.'nin 10 yıla kadar hapsini talep etti. Duruşma karar için ertelendi.