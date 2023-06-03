Galatasaray'ın şampiyonluğu Simge Sağın'a yaradı

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Simge Sağın'ın Aşkın Olayım parçası Spotify'da zirveye yerleşti.

Galatasaray'ın şampiyonluğu Simge Sağın'a yaradı

Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' parçasının Spotify’daki dinlenmeleri geçtiğimiz hafta Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi’nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın ardından yükselişe geçti. Icardi’yle özdeşleşen şarkı, Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte kutlamaların da odağında yer aldı.

ZİRVEYE OTURDU

Top 50 - Türkiye listesinde, 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde 1 numaraya yükselen 'Aşkın Olayım'ın dinlenmeleri, bu dönemde neredeyse yüzde 60 daha fazla arttı.

STADYUMDA ÇALINMIŞTI

Simge Sağın'ın 2018 yılında yayınlanan ilk stüdyo albümü Ben Bazen’de yer alan 'Aşkın Olayım', bu sezon Icardi’nin gollerinin ardından stadyumda çalınmıştı. 

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