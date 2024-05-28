Fotoğraf çekme isteği hayatına mal oldu! Raylarda fotoğraf çekimi yapan ünlü model feci şekilde can verdi

Meksika'da yaşayan Venezuelalı ünlü model Cinthya Nayeli Higareda Bermejo'ya tren raylarında fotoğraf çekimi yapmak isterken kıyafetleri hızlı trene takıldı. Trenin çarpması sonucu ünlü model olay yerinde hayatını kaybetti.

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Fotoğraf çekme isteği hayatına mal oldu! Raylarda fotoğraf çekimi yapan ünlü model feci şekilde can verdi

Meksika’da yaşayan Venezuelalı model Cinthya Nayeli Higareda Bermejo, Meksika'nın Zacoalco de Torres kasabasında tren raylarında fotoğraf çektirmek isterken kıyafetleri hızla gelmekte olan trene takıldı. Trenin çarpmasıyla ünlü model, olay yerinde can verdi.

Fotoğraf çekme isteği hayatına mal oldu! Raylarda fotoğraf çekimi yapan ünlü model feci şekilde can verdi - Resim : 1

Meksika’nın Guadalajara kenti yakınlarındaki Zacoalco de Torres kasabasında 30 yaşındaki model Bermejo, raylarda fotoğraf çekimi yapmak isterken kıyafetleri hızla gelmekte olan hızlı trene takıldı. Otopsi yapılmak üzere raylardan alınan modelin cenazesi ailesine teslim edildi.

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Jalisco Eyaleti savcısı Joaquín Méndez Ruiz, "Kurban fotoğraf çekimine katılıyordu ve trene çok yaklaştı. Tren, kıyafetlerini kendine çekti ve bu da ölümüne neden oldu. Her şey bir kazayı işaret ediyor" dedi.

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Meksika Venezuela Hızlı tren
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