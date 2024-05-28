2023'ün dünyada en çok dinlenen Türk kadın sanatçıları belli oldu

Spotify, 2023 yılının en çok dinlenen kadın sanatçılarını, kadın sanatçıların en çok dinlenen şarkılarını ve dünyada en çok dinlenen kadın sanatçıları açıkladı. Türkiye'den en çok dinlenen kadın sanatçılar ve en çok dinlenen şarkıları listesinde Simge birinci sırada yer aldı.

Türkiye'den en çok dinlenen kadın sanatçılar listesinde Simge, Sezen Aksu, Zeynep Bastık, İrem Derici, Güneş, Hande Yener, Derya Uluğ, Gülşen, Aleyna Tilki ve Ebru Gündeş yer aldı.

Öne çıkan kadın sanatçıların en çok dinlenen şarkıları ise şöyle:

"Aşkın Olayım" (Simge)

"NKBİ X YAPAMAM - Remix" (Lvbel C5, Güneş)

"24/7" (ALIZADE, BEGE)

"Yaz Gülü" (İrem Derici)

"Diken Mi Gül Mü?" (Sibel Can, Eypio)

"Feryat" (Hadise)

"Diva Yorgun" (Melike Şahin)

"Suçlarımdan Biri" (Güneş)

"Zalim" (Sezen Aksu)

"NKBİ" (Güneş)