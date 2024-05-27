Ünlü çift evleniyor! Burak Yörük sevgilisi Tuana Yılmaz'a evlilik teklifi etti

Bir süredir aşk yaşayan ünlü oyuncu Burak Yörük ile şarkıcı Tuana Yılmaz evlilik kararı aldı.

Dün doğum gününü kutlayan Burak Yörük, sevgilisi Tuana Yılmaz'a "Ben aslında Tuana'yı tanıdığımda doğdum" sözleriyle evlilik teklifi etti.

Yılmaz o anları sosyal medya hesabında paylaşarak "İki kez evet dedim" notunu düştü. Burak Yörük de Tuana Yılmaz'a "Güzelim" yorumuyla karşılık verdi.



