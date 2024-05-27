Ünlü çift evleniyor! Burak Yörük sevgilisi Tuana Yılmaz'a evlilik teklifi etti

Ünlü oyuncu Burak Yörük, uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisi Tuana Yılmaz'a evlilik teklifi etti. Çift, evlilik haberini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Ünlü çift evleniyor! Burak Yörük sevgilisi Tuana Yılmaz'a evlilik teklifi etti

Bir süredir aşk yaşayan ünlü oyuncu Burak Yörük ile şarkıcı Tuana Yılmaz evlilik kararı aldı.

Ünlü çift evleniyor! Burak Yörük sevgilisi Tuana Yılmaz'a evlilik teklifi etti - Resim : 1

Dün doğum gününü kutlayan Burak Yörük, sevgilisi Tuana Yılmaz'a "Ben aslında Tuana'yı tanıdığımda doğdum" sözleriyle evlilik teklifi etti.

Ünlü çift evleniyor! Burak Yörük sevgilisi Tuana Yılmaz'a evlilik teklifi etti - Resim : 2

Yılmaz o anları sosyal medya hesabında paylaşarak "İki kez evet dedim" notunu düştü. Burak Yörük de Tuana Yılmaz'a "Güzelim" yorumuyla karşılık verdi.

İbni Sînâ'dan hafızaya iyi gelen baharat! 1 kaşık tüketin tüm beyne etki ediyor İbni Sînâ'dan hafızaya iyi gelen baharat! 1 kaşık tüketin tüm beyne etki ediyor
Ben Bu Cihan'a Sığmazam final yaparken Oktay Kaynarca'nın yeni projesi sızdı Ben Bu Cihan'a Sığmazam final yaparken Oktay Kaynarca'nın yeni projesi sızdı
Bahar dizisinin 14. bölüm fragmanı yayınlandı Bahar dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Alina Boz'dan iki yıllık anlaşma: Yeniden kameraların karşısına geçiyor Alina Boz'dan iki yıllık anlaşma: Yeniden kameraların karşısına geçiyor
ÇOK OKUNANLAR
Mersin'de katliam gibi kaza: Ölenlerin kimlikleri belli oldu! Ölenlerin kimlikleri belli oldu!
Türkiye Voleybol Federasyonu, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ü yalanladı: Gerçeğe aykırı açıklamalar! TVF, THY’yi yalanladı: Gerçeğe aykırı açıklamalar!
Ayşe Ateş: Eşim suikastten birkaç ay önce "Olcay ve Ahmet beni öldürmek için kiralık katil arıyor" dedi Sinan Ateş, eşine "Olcay ve Ahmet beni öldürmek için kiralık katil arıyor" demiş!
Devlet üniversitesinde "kişiye özel" kadro ilanı! Devlet üniversitesinde "kişiye özel" kadro ilanı!
"Şampiyon olacak" demişti... Astrolog Meral Güven'den Fenerbahçe paylaşımı: Beter olun! Astrolog Meral Güven, sarı lacivertlileri kızdırdı: Beter olun!