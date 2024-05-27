Jahrein, Elçin Sangu ile dalga geçti; Elçin Sangu'dan yanıt gecikmedi: Çomara denk geldik

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, Baldur's Gate 3 isimli oyunu oynayıp sosyal medya hesabından paylaşınca, kısa sürede oyunseverlerin gündemine oturdu. Jahrein lakaplı 'gamer' ise Sangu'nun paylaşımıyla dalga geçti. Sangu'nun Jahrein'e cevabı ise sert oldu.

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Jahrein, Elçin Sangu ile dalga geçti; Elçin Sangu'dan yanıt gecikmedi: Çomara denk geldik

Elçin Sangu, 'Baldur's Gate 3' adlı oyuna merak salarak uzun süredir neden ortalarda görünmediğine açıklık getirmişti.

Ünlü oyuncu dün yaptığı bir paylaşımla bir süredir ortalarda gözükmeme sebebinin Baldur's Gate 3 isimli oyun olduğunu açıklamıştı.

Elçin Sangu'nun oyun sevgisi, oyuncuların (gamer) gündemine girerken yayıncı "Jahrein" sosyal medya hesabından Sangu ile dalga geçen paylaşımda bulundu.

Jahrein'in "+ abla cs oynadın mı hiç? - bitti:) son teröristi vurduğumda çok ağlamıştım" paylaşımına sosyal medyadan tepki gelirken Elçin Sangu da kendisiyle alay eden paylaşıma kayıtsız kalmadı.

Jahrein, Elçin Sangu ile dalga geçti; Elçin Sangu'dan yanıt gecikmedi: Çomara denk geldik - Resim : 1

"GAMER'IN ÇOMARINA DENK GELDİK"

Elçin Sangun, yaptığı paylaşımda "Tamam kral en çok sen oynuyorsun en iyi sensin tamam şahanesin tamam. Gamer ın çomarına denk geldik" sözleriyle Jahrein'e verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu.

Jahrein, Elçin Sangu ile dalga geçti; Elçin Sangu'dan yanıt gecikmedi: Çomara denk geldik - Resim : 2

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