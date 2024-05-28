Hindistan'da taş ocağı çöktü: 15 işçi öldü

Hindistan'da taş ocağında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 15 işçi yaşamını yitirdi.

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Hindistan'da taş ocağı çöktü: 15 işçi öldü

Hindistan'da etkili olan Remal siklon fırtınası ve beraberinde getirdiği şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu çöken taş ocağında ilk belirlemelere göre 15 işçi hayatını kaybetti.

The Indian Express'in haberine göre, Hindistan'ın Mizoram eyaletinde Remal siklon fırtınası ve şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Yetkililer, toprak kaymasında çöken taş ocağında ilk belirlemelere göre 15 işçinin yaşamını yitirdiğini ve birçok işçinin de kayıp olduğunu belirtti.

Hayatını kaybeden 11 işçinin cesedine ulaşılırken arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bangladeş kıyıları ve Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan Remal siklon fırtınası, sağanak ve şiddetli rüzgarlar getiriyor.

Kaynak: AA

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