Evrim Alasya: Erkek gibi davranan erkeklere hasret kaldım

Daha önce Güneşin Kızları ve Kırmızı Oda gibi yapımlarda yer alarak hafızalara kazınan Evrim Alasya, Saba Tümer'in Youtube kanalına konuk oldu.

Kendisine yöneltilen 'Sınırların özel hayatına yansıyor mu?' sorusuna 'Herkesin kendi alanı olmalı' diyen Alasya açıklamalarıyla dikkat çekti.

"ERKEK GİBİ DAVRANAN ERKEKLERE HASRET KALDIM"

Oyuncu, "Erkek gibi davranan erkeklere hasret kaldım. İlişkide o nezaket kuralları kalmadı. Bir şeyleri zorla yaptırınca anlamı kalmıyor. Acaba biz kadınlardan mı kaynaklanıyor bu durum diye kendimi sorguluyorum bazen. Çünkü kadın erkek dengesi diye bir şey kalmadı" dedi.

Ünlü oyuncu daha sonra bir kadının kapısını açmanın bir nezaket kuralı olduğunu hatırlatarak, "Birbirlerine okullarda bu küçücük şeyi öğretmiyorlar mı acaba? İlk öğrenilen şeylerdir. Bilmiyorum artık nasıl oluyor. Yeni jenerasyonda hiç böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.