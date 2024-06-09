Cannes ödüllü Merve Dizdar ve sevgilisi Cihan Ayger evleniyor

MuhabirOnline'dan Akif Yaman’ın özel haberine göre; Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Merve Dizdar ve 10 aylık sevgilisi Cihan Ayger yarın nikah masasına oturacak.

Ünlü çift ailelerinin ve yakın dostların katıldığı sade bir törenle yarın nikah masasına oturacak.

Merve Dizdar, 2021'de meslektaşı Gürhan Altundaşar'dan boşanmıştı.,