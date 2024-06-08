Sosyal medyadan duyurdu: Haluk Levent teknik direktör yardımcısı oluyor

Ünlü sanatçı Haluk Levent, önümüzdeki sezon Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktör yardımcısı olarak görev yapacağını açıkladı.

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Sosyal medyadan duyurdu: Haluk Levent teknik direktör yardımcısı oluyor

Haluk Levent, Hatayspor Teknik Direktör Yardımcısı oldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Haluk Levent, Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat'la anlaştıklarını ve yardımcılığı görevini üsteleneceğini duyurdu.

Levent açıklamasında "Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat ile anlaştım. Artık teknik direktör yardımcısıyım. Para almayacağım. Görevim her maçtan önce futbolculara telefonla görüntülü bağlanıp şarkı söyleyip ardından 'haydi çocuklar' diyerek motive etmek Sabırsızca bekliyorum" dedi.

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Haluk Levent Hatayspor
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