Evlilik Yolunda İlk Adım: Derya Uluğ İle Asil Gök Nişanlandı

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Müzik kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Derya Uluğ, uzun yıllardır birlikte olduğu Asil Gök ile ilişkisini bir üst seviyeye taşıdı. Yakın çevrelerinin ve aile üyelerinin katıldığı nişan töreni samimi anlara sahne oldu.

EVLİLİK TEKLİFİNE 'EVET' DEMİŞTİ

Asil Gök, geçtiğimiz aylarda Derya Uluğ’a sürpriz bir evlilik teklifinde bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, romantik teklif karşısında “evet” yanıtını verirken, o özel anlar sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

MUTLU HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Nişan töreninin ardından çift, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları karelerle duyurdu. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımlar, takipçilerinden ve sanat camiasından çok sayıda tebrik mesajı aldı. Uzun süredir gözlerden uzak ve istikrarlı bir ilişki sürdüren çiftin düğün hazırlıklarına ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi