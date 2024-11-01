Enis Arıkan, Metin Arolat'tan Kalan O Hediyeyi Hep Yanında Taşıyor: Unutulmaz Anısını İlk Kez Anlattı

İstanbul Kozyatağı'nda 20 Eylül’de bir otelde sahne alan şarkıcı Metin Arolat, şarkı söylerken aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Kalp masajı yapılan Arolat, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Metin Arolat için İstanbul Teşvikiye Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze, daha sonra Arolat'ın memleketi İzmir'e getirildi. Arolat, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Arolat'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Ünlü oyuncu Enis Arıkan'dan Metin Arolat paylaşımı geldi.

Gözlük anısını anlatan Enis Arıkan "Gözlüğün ne kadar güzel demiştim. Çıkarıp bana hediye etmişti Metin Arolat. Ömür boyu saklayacağım nur içinde yat" ifadelerini kullandı.

METİN AROLAT KİMDİR?

Metin Arolat, 28 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Anne tarafından Çerkez, baba tarafından İstanbullu olan Metin Arolat, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra İstanbul'a taşınan Arolat, bir reklam ajansında yönetmen asistanı olarak çalışmaya başladı. Ardından Amerika'ya giden ve yarı zamanlı işlerde çalışan Arolat, University of Illinois'ta Reklamcılık eğitimi aldı. Türkiye'de döndükten sonra yönetmenlik yapan Metin Arolat, 1995 yılında Ayrılık Olmaz isimli albüm ile müzik piyasasına giriş yaptı. Metin Arolat hem reklamcılık hem yönetmenlik hem de albüm çalışmalarını sürdürdü. Kendi kliplerini ve o dönemde birçok sanatçının kliplerini yöneten Arolat'ın şimdiye kadar birçok albümü yayınlandı.

Öte yandan Metin Arolat birçok markanın reklam filmlerinde yönetmenlik yaptı.