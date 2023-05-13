Emre Altuğ'un acı günü
Yalı Çapkını dizisinde rol alan Emre Altuğ'dan kötü haber geldi. Ünlü ismin bir süredir zatürre tedavisi gören babası Tuncer Altuğ, 90 yaşında hayatını kaybetti.
Yalı Çapkını dizisinde rol alan Emre Altuğ'dan kötü haber geldi. Ünlü ismin bir süredir zatürre tedavisi gören babası Tuncer Altuğ, 90 yaşında hayatını kaybetti.
Yalı Çapkını isimli sevilen dizide Orhan karakterine hayat veren başarılı oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ, babasının vefat haberiyle yıkıldı.
Altuğ'un bir süredir zatürre tedavisi gören babası Tuncer Altuğ, 90 yaşında vefat etti.
Tuncer Altuğ'un cenaze töreni hakkında Emre Altuğ'dan herhangi bir açıklama gelmedi.