Seda Sayan: Kocalarınıza dikkat edeceksiniz bacım, ortalıkta çok avcı kadın var

Sunucusu olduğu programda solistlik yaparken tanıştığı Çağlar Ökten ile evliliğinde bir yılı geride bırakan Seda Sayan, TV8'de ekranlara gelen '2. Sayfa' programına konuk oldu.

Ünlü şarkıcı, magazin gündemine bomba gibi düşen Kadir Doğulu'nun bir gece kulübündeki görüntüleri hakkında canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ÇAĞLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLERLE BANA GELMESİN"

Eşi Çağlar Ökten'in benzer görüntüler vermesi halinde tepkisinin ne olacağı sorulan sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

Kadir ve Neslihan'ı çok seviyorum, çok yakıştırıyorum, çok şekerler. Gürültülü ortamlarda bazı hareketler, bazı fotoğraflar çok yanlış anlaşılabiliyor. Bence öyle olmuştur. Kadir 'Dinliyorum' dediyse doğrudur. Bize gelirsek de eşim bensiz kulübe gidemez, ben de onsuz gidemem. Çağlar 'Bu gece kulübe gideceğim' derse, 'Ben de geleceğim' derim. O erkek grubuyla gidiyorsa, ben kadın grubuyla gidiyorsam da bir şey olduğunda Çağlar'a cevap hakkı vermem. Çağlar da bunu biliyor. Böyle şeylerle bana gelinmemeli. Benim üzülmeme meydan vermemeli. Ben üzülmemeliyim, ben de onu üzmemeliyim. Bunun konusu bile insanı irite ediyor.

"ORTALIKTA ÇOK AVCI KADIN VAR"

Kırmızı çizgisini açıklayan Seda Sayan, "Genelleme yapmadan söylüyorum; kadınlar çok avcılar. Kocalarınıza dikkat edeceksiniz bacım. Ortalıkta çok avcı kadın var. Avcı kadınlar sizin yuvanızın dirliğini ve mutluluğunu bozabilmek için her şeyi yapabilirler. 'Bensiz bir yere gidemezsin. Gittiğinde de bunun sorumluluğunu al. Başına da bir şey gelirse karşıma gelme, cevap hakkın yok' diye kocalarınıza söyleyin. Bu benim kırmızı çizgimdir, eşim de biliyor. Sakın beni bu duruma düşürme. En güzeli benimle el ele gez" şeklinde konuştu.

"KOCAMIN BAKTIĞI YER ÖNEMLİ"

Avcı kadınları gözünden tanırım, o enerjiyi alırım. Benim kocama bakan önemli değil, benim kocamın baktığı yer önemli. Kocam nereye bakıyor? Kocasıyla alakası olan her kadın bu enerjiyi hisseder. Eğer kocanla alakalıysan hissetmemen mümkün değil. Seven kadınsan bu kötü enerjiyi alırsın.