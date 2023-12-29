'Dolandırıcılık' ile suçlanan Gülşen Yüksel, ekranlara veda etti

Şarkıcı İrem Derici'nin günler önce ortaya attığı dolandırıcılık iddiaları sonrası canlı yayında açıklama yapan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, haklarında çıkan tüm iddiaları yalanlayarak, aralarında herhangi bir problemin olmadığını söyledi. 18 yıldır partner olan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel bugün son kez birlikte ekranda yer aldı.

GÜLŞEN EKRANA VEDA ETTİ

Ekranların en uzun soluklu magazin programı 2.Sayfa'da ayrılık yaşandı. 18 yıldır partner olan Müge Dağıstanlı Erdoğan ile Gülşen Yüksel Salt ekranlara veda etti. Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel bugün birlikte son kez izleyici karşısına çıktı.

Gülşen Yüksel, "2024 hepimize sağlık, mutluluk getirsin. Eksilmeden, çoğaldığınız bir yıl olsun. Yeni başlangıçlarla umut dolu olsun. 2024'e biz de yeni başlangıçlar, yeni projeler, yeni heyecanlarla giriyoruz. 2. Sayfa ekranlara veda ederken; kardeşim Müge 'Aramızda Kalmasın' programı ile sabahlara damga vurmaya devam edecek. Burada beraber olmasak da biz zaten birlikteyiz. Dostluğumuz ölene kadar. Bunu her zaman da söylüyoruz. Bu ekranda kardeşimi sizlere emanet ediyorum. Hoşçakalın...." sözleriyle ekrana veda etti.

Müge Dağıstanlı ise 2024'te 'Aramızda Kalmasın' programı ile ekranlara gelecek. Dağıstanlı'ya gazeteci Ali Eyüboğlu eşlik edecek.

İREM DERİCİ’NİN İDDİALARINA CEVAP VERMİŞLERDİ

Şarkıcı İrem Derici’nin konuk olduğu bir programda, yıllardır beraber çalışarak insanlar hakkında konuşan iki kişinin aralarının açıldığını ve birinin partnerini 2 yıldır dolandırdığını iddia ettiği konuşmalar yaptı. Oklar yıllardır birlikte çalışan Müge ve Gülşen’e çevrildi. Canlı yayında çıkan haberleri yalanlayan iki isimden Gülşen Yüksel yaptığı açıklamada, “Biz iftiralara o kadar alıştık ki artık üzerimizde durmuyor. 18 yıldır hakkımızda neler çıktı neler… Kanalda saç saça baş başa kavga ettiğimiz ve camları kırdığımız söylenmişti, Müge’nin beni evden kovduğu söylendi, yıllarca küs kaldığımız söylendi. Allah korusun” dedi.

Müge Dağıstanlı ise, “Bir şey doğru, iyi ve güzel gittiği zaman… Bizim Gülşen’le dostluğumuz 18 yıl evvel başladı. Zaman içerisinde işin başarısının yanı sıra arkadaşlığımız dostluğa dönüştü. İyi günlerimiz de oldu kötü günlerimizde. Bizim içimizdeki birlik sağladığımız görünce saldırılar çirkinleşiyor. Mesleğimizle ilgili bize saldıramadıkları zaman bu sefer de belden aşağı saldırı başlıyor. Öyle bir iftira at ki yakışsın. Attığınız iftiralar bu masaya ve ikimize yakışmıyor. Birbirimize olan bağımız bazı insanlar tarafından tartışılmamalı. Etrafı kırarak dökerek hiçbir yere gidemezsiniz. Bizim ne olduğumuz ve ailemiz belli. O iftiralarla gidin başka yeri vurun” şeklinde konuştu.