Doktor Olan Yeni Kraliçe Bakın Kimin Kızıymış

Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecek olan genç kızların belirlendiği 'Miss Turkey 2024' finali İstanbul’da gerçekleşti. Yarışmada 20 genç kız dereceye girebilmek için mücadele etti.

Sunuculuğunu Pınar Altuğ Atacan’ın üstlendiği; Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erbek gibi eski güzellerin jüri koltuğunda yer aldığı Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen oldu. 2024 yılının güzellik kraliçesi Bilgen, "Birinci olmayı çok istiyordum. Fakat olabilir miyim bilmiyordum. Ülkemi temsil edebilmenin gururu beni heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı.

BABASI TÜRKİYE'NİN KIEV BÜYÜKELÇİSİ ÇIKTI

İdil Bilgen'in babasının ise Ekim 2023'ten beri Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi olarak görev yapan Mustafa Levent Bilgen'in olduğu öğrenildi. Bilgen, Ukrayna'ya atanmasından önce Abu Dabi Büyükelçisi (2014-2016) olarak görev yaptı. Öncesinde de New York Başkonsolosluğu (2011-2014) ve Toronto Kurucu Başkonsolosluğu (2009-2011) görevlerinde bulundu.