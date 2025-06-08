Demet Özdemir Pembelere Büründü, Havuz Başında Verdiği Pozları Büyüledi

Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Demet Özdemir, Kurban Bayramı'nı babaevinde geçirdi. yaptığı Güzel oyuncunun pembe kombiniyle havuz başında verdiği pozlara sosyal medyada beğeni yağdı.

Esma Karayel Esma Karayel
Demet Özdemir Pembelere Büründü, Havuz Başında Verdiği Pozları Büyüledi
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisinde 'Nisan' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Demet Özdemir, sadece oyunculuğuyla değil, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Bayram tatilini 33 yaşındaki oyuncu, yıllardır görüşmediği babasıyla yeniden bir araya geldi. babaevinde geçiren Özdemir, ailesiyle verdiği mutluluk dolu pozların ardından yeni bir paylaşım yaptı. Pembe kombiniyle havuz başında poz veren ünlü oyuncu, paylaşımına “Hepinize el salladım” notunu ekledi.

Sırt dekoltesiyle göz kamaştıran Demet Özdemir’in bu kareleri, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Demet Özdemir Pembelere Büründü, Havuz Başında Verdiği Pozları Büyüledi - Resim : 1

BABASIYLA BUZLARI ERİTMİŞTİ

33 yaşındaki oyuncunun yıllardır görüşmediği babasıyla yeniden bir araya geldiği anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Özdemir, sosyal medya hesabından kalp emojisiyle paylaştığı fotoğrafa “Bana Ellerini Ver” şarkısını eklemişti.

Demet Özdemir Pembelere Büründü, Havuz Başında Verdiği Pozları Büyüledi - Resim : 2

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