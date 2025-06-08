Demet Özdemir Pembelere Büründü, Havuz Başında Verdiği Pozları Büyüledi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisinde 'Nisan' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Demet Özdemir, sadece oyunculuğuyla değil, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Bayram tatilini 33 yaşındaki oyuncu, yıllardır görüşmediği babasıyla yeniden bir araya geldi. babaevinde geçiren Özdemir, ailesiyle verdiği mutluluk dolu pozların ardından yeni bir paylaşım yaptı. Pembe kombiniyle havuz başında poz veren ünlü oyuncu, paylaşımına “Hepinize el salladım” notunu ekledi.

Sırt dekoltesiyle göz kamaştıran Demet Özdemir’in bu kareleri, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

BABASIYLA BUZLARI ERİTMİŞTİ

33 yaşındaki oyuncunun yıllardır görüşmediği babasıyla yeniden bir araya geldiği anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Özdemir, sosyal medya hesabından kalp emojisiyle paylaştığı fotoğrafa “Bana Ellerini Ver” şarkısını eklemişti.