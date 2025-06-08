Mikonos’ta Usain Bolt Rüzgarı: Tatil Pozlarına Beğeni Yağdı

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Olimpiyat rekorları sahibi ve dünyanın en hızlı insanı unvanıyla tanınan Jamaikalı koşucu Usain Bolt, yaz tatili için Yunanistan’ın Mikonos adasını tercih etti.

Rekor performanslarıyla atletizm dünyasında efsaneleşen Bolt, Mikonos sokaklarında keyifli anlar yaşarken objektiflere yansıdı. Bolt, yakın arkadaş grubuyla birlikte güneşli havanın tadını çıkardı.



Arkadaşlarıyla birlikte tekne gezisine çıkan Bolt, günün ilerleyen saatlerinde bembeyaz kıyafetiyle Mikonos'un sokaklarında dolaşırken görüldü. Bolt, tatilden fotoğraflarını 14 milyon takipçili Instagram sayfasında paylaştı.

39 yaşındaki sporcu, artık koşuyu bırakmış olsa da hala tüm zamanların en iyi koşucusu olarak kabul ediliyor. Usain Bolt, 2008, 2012 ve 2016 Olimpiyatları’nda art arda 100 metre ve 200 metre şampiyonluklarını kazanan tek atlet olma özelliğine sahip. Ayrıca iki kez 4x100 metre bayrak yarışında altın madalya kazanan Bolt, 2008 Pekin Olimpiyatları’nda dünya rekorunu da kırmıştı.

11 kez dünya şampiyonu olan Usain Bolt, hâlâ Dünya Şampiyonası tarihinin en başarılı erkek atleti olarak kabul ediliyor. Üstün performansları sayesinde medyada “Yıldırım Bolt” lakabını kazanan atlet, kariyeri boyunca birçok prestijli ödül aldı. Bunlar arasında IAAF Yılın Dünya Atleti, Yılın Pist ve Saha Atleti, BBC Yılın Denizaşırı Spor Kişiliği (üç kez) ve Laureus Yılın Dünya Sporcusu (dört kez) gibi önemli unvanlar bulunuyor.