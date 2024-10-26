Demet Akalın'dan Kötü Haber! Konseri İptal Edildi

Yoğun bir konser maratonu bulunan ünlü şarkıcı Gülben Ergen sosyal medya hesabı üzerinden zehirlendiğini açıklamıştı. Elinde serumla fotoğraf paylaşan Ergen, "Hayatımda bu denli ağır ve zor bir zehirlenme yaşamadım" açıklamasında bulunmuştu. Gülben Ergen'in ardından bu kez de Demet Akalın'dan kötü haber geldi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, son zamanlarda gündemden düşmeyen paylaşımlarıyla dikkat çekerken, bu kez sağlık sorunu nedeniyle sosyal medya üzerinden önemli bir açıklama yaptı. Akalın da zehirlendiğini açıkladı. Bu akşamki konserinin iptal olduğunu duyuran Akalın, takipçilerinden dua istedi.

KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Gıda zehirlenmesi yaşadığını duyuran Akalın, "Bu akşamki konserimi, yaşadığım zehirlenme sebebiyle gerçekleştiremeyeceğim. Dördüncü günüm ve hala toparlanamadım. Dualarınızı eksik etmeyin" diyerek moraran kolunu paylaştı. Bu durum, takipçilerini endişelendirdi ve Akalın’a geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Son dönemde kiracısıyla sorunlar yaşayan Demet Akalın, 5 bin TL’ye kiraya verdiği evinin kiracısını çıkarmaya çalışıyordu. Ünlü şarkıcı, "Bir yere gidiyorsunuz dört kişi, hesap 3-4 bin lira geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Canlı yayında bu durumu açıkladığım için, emlakçıya gidip 'Zam yapacaktım ama vazgeçtim' demiş" sözleriyle yaşadığı sıkıntıyı dile getirmişti.

Kaynak: Haber Merkezi