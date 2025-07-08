'Çocuksuz Otel' Tartışmasına Pucca da Dahil Oldu: 'Nereden Baksan Bencillik'

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Sosyal medyada gündem olan bir paylaşım, “çocuksuz otel” kavramını yeniden tartışmaya açtı. 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte çocuk kabul etmeyen bir otele gitmek istediğini belirten bir kadın, otel yönetimini telefonla ikna ettiğini söyledi. Arkadaşının da 9 yaşında bir çocuğu olduğunu söyleyen kadın, tatile 4 kişi olarak gideceklerini anlattı. Bu durum, sosyal medyada tepkilere yol açarken, kimileri annenin yanlış yaptığını, kimileri ise çocukların dışlandığını savundu.

Tartışmanın bir diğer boyutunu ise sosyal medya fenomeni Pucca lakabıyla tanınan Pınar Karagöz dile getirdi. Pucca, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda “Şu olay baya tartışma yarattı. Çocuksuz otele zorla çocuğuyla gitmek için ikna etmiş. Kendi çocuğu 3, diğer çocuk 9 yaşındaymış.” sözleriyle konuya girdi.

'KONUYA BAŞKA TARAFTAN BAKACAĞIM'

Pucca, otelde başka çocuklar olmadan yapılan bir tatilin çocuklar için ne kadar sağlıklı olduğunu sorgulayarak farklı bir bakış açısı sundu. “Ben başka taraftan bakacağım konuya. Bir tane bile çocuk olmayan otelde o çocuklar kimle oynayacak, kimle sosyalleşecek, kimle kuduracak?” ifadelerini kullandı.

'O ÇOCUKLAR EĞLENECEK Mİ?'

9 yaşındaki çocuğun gün boyunca sadece tabletle vakit geçireceğini söyleyen Karagöz, bu durumun tatilin anlamını yitirdiğini vurguladı. Karagöz, “O kadar yetişkinin olduğu otelde çocuklar eğlenecek mi? İçi şişti çocukların ya... arkadaşsız, sosyalleşemeyen, ebeveynlerin konforundan çıkamayan ve iletişim bilmeyen...” ifadelerini kullandı.

'NEREDEN BAKSAN BENCİLLİK'

Karagöz ayrıca, ailelerin tatil tercihlerinde çocukların ihtiyaçlarını da gözetmesi gerektiğini savundu. “Çocukla tatile gidiyorsan çocuk için de uygun bir yer olmalı; nereden baksan bencillik bence.” diyerek tartışmayı sosyal medya kullanıcılarının vicdanına bıraktı.

“Çocuksuz otel” kavramı, kimi tatilciler için sakinlik ve konfor anlamına gelirken, çocuk sahibi aileler için ayrımcılık olarak değerlendirilebiliyor. Bu olayla birlikte konu yeniden sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.