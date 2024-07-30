Cem Yılmaz Paylaştı: İşte GORA 4 GORA Kadrosundaki İlk İsim

Ünlü komedyen Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından "GORA 4 GORA" afişi ile yeni filmini duyurmuştu. Yılmaz'ın yeni paylaşımındaki karede görülen isim dikkat çekti...

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Cem Yılmaz Paylaştı: İşte GORA 4 GORA Kadrosundaki İlk İsim

2004 yılında vizyona giren G.O.R.A filminin devamı geliyor. Komedyen Cem Yılmaz "Üzgünüm, daha fazla bekleyemem" diyerek güzel haberi paylaşmıştı.

Cem Yılmaz’dan filmle ilgili yeni bir paylaşım geldi.

“GORA 4 GORA pastası” diyerek pasta üfledikleri anı paylaşan ünlü ismin yanında Ozan Güven olması dikkat çekti.

Paylaşımın ardından GORA 4 GORA filminde Ozan Güven'in rol alacağı konuşulmaya başlandı.

Cem Yılmaz Paylaştı: İşte GORA 4 GORA Kadrosundaki İlk İsim - Resim : 1

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