Şeyma Subaşı'na Bakanlıktan Para Cezası!

Özel hayatıyla sürekli gündeme gelen Şeyma Subaşı’nın başı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle dertte...

Şeyma Subaşı'na Bakanlıktan Para Cezası!

Şeyma Subaşı, Instagram’da gizli reklam yaparken yakalandı. Subaşı, tekstilden mücevhere birçok markanın reklamını yapıp 'reklam' olduğunu belirtmediği için 550 bin lira ceza ödeyecek.

Ticaret Bakanlığı yaptığı incelemede Şeyma Subaşı’nın tekstilden mücevhere kadar birçok markanın tanıtımını yaptığını ancak ‘reklam’ olduğunu belirtmediğini tespit etti.

Sabah’ın haberine göre, Şeyma Subaşı’nın farklı tarihlerde beş markanın reklamını yaptığı gerekçesi ile kendisine 550 bin 59 lira para cezası kesildiği iddia edildi.

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