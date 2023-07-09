Can Yaman'ın İtalya'daki kazancı ortaya çıktı: İşte bölüm başı alacağı para

Oyuncu Can Yaman İtalya'da Mediaset’in en çok izlenen kanalı Canale 5'te yayınlanan 'Viola come il mare' dizisindeki performansıyla beğeni toplamıştı.

Yaman dizinin ikinci sezonu için anlaşmayı yeniledi. Çekimlerin temmuz ortasında başlaması planlanıyor.

10Haber'in iddiasına göre yeni sezon için sözleşme imzalayan Can Yaman, diziden bölüm başı 200 bin Euro alacak.

Yaman, sinema veri tabanı IMDb’nin düzenli olarak güncellediği 'IMDb Starmetre'de 'en popüler 14 oyuncu' listesinde ikinci sırada yer alıyor.