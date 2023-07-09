Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin isyan etti: "Çok kırgınım"

Çocuklar Duymasın dizisinde Emine rolüyle hafızalara kazınan Melek Şahin yaşadığı sıkıntılara isyan etti.

52 yaşındaki oyuncu evinin kentsel dönüşüme girdiğini belirterek, “Kiralık evim kentsel dönüşüme girdi ve ben 3 katı kira ödeyerek başımı sokacak zar zor bir ev bulabildim. Yaşam koşulları hepimiz için gerçekten çok zor ve artık gerçekten isyanlardayım… TV tarihinde damgasını vurmuş bir dizi oyuncusu olmaktan onur duysam da özellikle son 5 yıldır reddettiğim işler ve tiyatro hariç onlarca dizi film reklam projesi varken niçin yer alamadığım yer alamadığımı öğrenmek ve sorgulamak istiyorum” mesajını paylaştı.

Başarılı oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü 4 yıl tiyatro oyunculuk okudum. Emek harcadım Mesleğimi çok seviyorum ve paramı da bu şekilde kazanıyorum Çok kırgınım üzgünüm. İsyanlardayım…”