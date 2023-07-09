Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin isyan etti: "Çok kırgınım"

Çocuklar Duymasın dizisinin Emine'si Melek Şahin kendisine iş teklifi gelmemesine isyan etti.

Son Güncelleme:
Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin isyan etti: "Çok kırgınım"

Çocuklar Duymasın dizisinde Emine rolüyle hafızalara kazınan Melek Şahin yaşadığı sıkıntılara isyan etti.

52 yaşındaki oyuncu evinin kentsel dönüşüme girdiğini belirterek, “Kiralık evim kentsel dönüşüme girdi ve ben 3 katı kira ödeyerek başımı sokacak zar zor bir ev bulabildim. Yaşam koşulları hepimiz için gerçekten çok zor ve artık gerçekten isyanlardayım… TV tarihinde damgasını vurmuş bir dizi oyuncusu olmaktan onur duysam da özellikle son 5 yıldır reddettiğim işler ve tiyatro hariç onlarca dizi film reklam projesi varken niçin yer alamadığım yer alamadığımı öğrenmek ve sorgulamak istiyorum” mesajını paylaştı.

Başarılı oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü 4 yıl tiyatro oyunculuk okudum. Emek harcadım Mesleğimi çok seviyorum ve paramı da bu şekilde kazanıyorum Çok kırgınım üzgünüm. İsyanlardayım…”

Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin isyan etti: "Çok kırgınım" - Resim : 1

Son Güncelleme:
Ricky Martin ve Jwan Yosef boşandı Ricky Martin ve Jwan Yosef boşandı
Beyaz Ayakkabılarınız Hep Beyaz Kalsın: İşte En Etkili Temizlik Sırrı Beyaz Ayakkabılarınız Hep Beyaz Kalsın: İşte En Etkili Temizlik Sırrı
İzzet Yıldızhan'ın acı günü İzzet Yıldızhan'ın acı günü
Nohut tehlikesi... Birçok kişi farkında olmuyor. Aşçıların uyardığı zehirleyen hata Nohut tehlikesi... Birçok kişi farkında olmuyor. Aşçıların uyardığı zehirleyen hata
Robbie Williams Türkiye'ye geliyor: İlk kez sahne alacak Robbie Williams Türkiye'ye geliyor: İlk kez sahne alacak
Özgü Namal'ın yeni dizisinden alacağı ücret dudak uçuklattı Özgü Namal'ın yeni dizisinden alacağı ücret dudak uçuklattı
ÇOK OKUNANLAR
Hisseli tapu satışında yeni dönem: Miras kalan eviniz varsa dikkat edin Miras kalan eviniz varsa dikkat edin
Haşlayıp suyunu çiçeklerin dibine dökünüz: Çiçeklerin coşmasını sağlıyor ve kurumasını önlüyor Haşlayıp suyunu çiçeklerin dibine dökünüz: Çiçeklerin coşmasını sağlıyor ve kurumasını önlüyor
Gelecek ve Saadet rahat bir nefes aldı: 'Yeni grup AKP'yle Yeşil Sol'u vuracak' 'Yeni grup AKP'yle Yeşil Sol'u vuracak'
Yeni plan ortaya çıktı: "Her gün Meclis’te dayak yiyoruz, muhalefete verecek yanıtımız olmuyor" Yeni plan ortaya çıktı: "Her gün Meclis’te dayak yiyoruz, muhalefete verecek yanıtımız olmuyor"
Mücella Yapıcı'dan Gezi tebliğnamesi tepkisi: Benim hakkımda kesin ve inandırıcı delil yoksa diğer sanıklar bakımından da yok demektir Benim hakkımda kesin ve inandırıcı delil yoksa diğer sanıklar için de yok demektir