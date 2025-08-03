Can Yaman Sessizliğini Bozdu! 'Yanlış Kadına Aşığım'

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"Erkenci Kuş" ve "İnadına Aşk" dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran Can Yaman, Türkiye'de büyük bir hayran kitlesi edindikten sonra rotasını yurt dışına çevirmişti. Uzun süredir özel hayatında kimseye yer vermeyen Yaman, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir organizasyonda yeni sevgilisiyle ilk kez objektiflere yansıdı.

DJ Sara Bluma ile bir süredir aşk yaşayan ünlü oyuncu, ilişkisini sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu birliktelik magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken, Can Yaman bu kez kişisel Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

KENDİSİNE GELEN HAKARETLERİ TEK TEK SIRALADI

Kendisine yöneltilen eleştirileri ifşa eden oyuncu, duygularını İngilizce olarak şu cümlelerle dile getirdi:

“Yaşlıyım, çirkinim, uyuşturulmuşum, alkoliğim, sağlığım puro ile bozuldu. Ben örnek alınacak biri değilim. Değiştim, artık eskisi gibi profesyonel değilim. Yanlış kadına aşığım. Her şey reklam için. Davranışlarım korkunç. Artık inandırıcı değilim. Kimse beni sevmiyor. Etrafımdaki insanlar sadece beni kullanıyor. Arkadaşlarımı değiştirmeliyim. Benmerkezci ve kabayım. Hile yapıyorum, bir şeyler çalıyorum. Başka ne var?

Benden yeterince bahsettiklerinden emin değilim.

Nefret edenleri yorumlara bekliyorum, devam edin..”

CAN YAMAN KİMDİR*

İstanbul doğumlu (8 Kasım 1989), hukuki eğitim sonrası oyunculuğa yönelen Can Yaman, televizyon dünyasında hızlıca adından söz ettirdi. 2014 yılında "Gönül İşleri" dizisiyle başlayan kariyeri, "İnadına Aşk", "Hangimiz Sevmedik", "Dolunay" gibi yapımlarla ilerledi. Ancak asıl çıkışını 2018-2019 yıllarında rol aldığı “Erkenci Kuş” dizisindeki Can Divit karakteriyle yaparak yurtiçi ve yurtdışında (özellikle İtalya, İspanya, Latin Amerika) büyük bir popülariteye ulaştı.

Uluslararası proje adımları da hız kesmeden devam etti: 2021’de İtalyan yapımı “Viola come il mare” dizisindeki başrol, ardından Netflix için çekilen “El Turco” ve 2025’te yayınlanması beklenen "Sandokan" gibi önemli projelerle global arenada görünürlüğünü artırdı.

Eğitim hayatında da dikkat çeken Yaman; İstanbul'da İtalyan Lisesi'ni birincilikle tamamladı, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2012 yılında mezun oldu, PriceWaterhouseCoopers'ta avukat olarak çalıştı.

Kendisi, Türkçenin yanı sıra İtalyanca, İngilizce, Almanca ve İspanyolca gibi dilleri akıcı şekilde konuşabiliyor; bu özellik uluslararası projelerde yer almasını kolaylaştırdı.

Sanat alanındaki başarısını ödüllerle taçlandıran Yaman; 2018 Altın Kelebek (En İyi Erkek Oyuncu – Romantik Komedi, Erkenci Kuş), 2019 Murex d’Or (En İyi Erkek Oyuncu), TVyNovelas (İspanya'da En İyi Yabancı Aktör) gibi prestijli ödüllerin sahibi oldu





