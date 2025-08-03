Lucas Torreira ile Devrim Özkan İlişkisi Yeniden! 'Hayatımın Aşkı' Diye Paylaştı

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"Vatanım Sensin", "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizileriyle adın duyuran ünlü oyuncu Devrim Özkan, son olarak "Çift Kişilik Oda" dizisiyle NOW ekranlarına gelmiş ancak dizi uzun soluklu olmamıştı. Erken dinal sonrası soluğu tatilde alan 26 yaşındaki oyuncu, bir süre arkadaşlarıyla Bodrum'da tatil yapıp bu anları sosyal medyadan paylaştı.

Bunun arkasından dün akşam yaşanan olay sosyal medyayı salladı. Dün RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Lazio maçında, sarı-kırmızılıların Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, 10. dakikada gol attıktan sonra kameraya öpücük yollayıp kalp işareti yaptı. Bu durum Torreira'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddialarını gündeme getirdi.

'HAYATIMIN AŞKI'

Torreira ile bir dargın bir barışık ilişki yaşayıp geçen yılın sonunda bu aşkı noktalayan ünlü oyuncu Devrim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lucas Torreira'nın kalp hareketini tekrarlayarak yeniden bir araya geldiklerini gösterdi. Yıldız futbolcu da Özkan'ın paylaşımını kendi hesabından alıntılayarak "Hayatımın aşkı" yanıtını verdi.

İkilinin aşklarına bir şans daha vermesi sosyal medyada viral oldu. İkilinin devamlı barışıp ayrılmasını eleştirenler olurken, birçok sosyal medya kullanıcısı da "Birbirleri olmadan yapamadılar sanırım", "Bu kez kesin evlenirler" gibi yorumlar yaparak çifte desteğini gösterdi.