Buse Terim Ameliyat Oldu! Hasta Yatağından Paylaştı: İşte Son Sağlık Durumu...

2014 yılında nikah masasına oturduğu Volkan Bahçekapılı ile geçtiğimiz yıl yollarını ayıran Buse Terim sosyal medyada yaptığı son paylaşımla hayranlarını korkuttu.

Uzun süredir devam eden ağrıları ve ilerleyen boyun fıtığı nedeniyle küçük bir operasyon geçirdiğini duyuran Buse Terim, "Herkese merhaba. Uzun süredir devam eden ve artık hayatımı kısıtlamaya başlayan ağrılarım ile ilerleyen boyun fıtığım nedeniyle küçük bir operasyon geçirdim. Geçmiş olsun dilekleriniz ve güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim" dedi.

'BU SÜRECİ GERİDE BIRAKIP...'

Terim, paylaşımın devamında şu ifadeleri kullandı:

"Artık geçirdiğim bu süreci geride bırakıp, işime, eski gücüme, üretmeye ve yeniden güçlenmeye odaklanmak istiyorum. Hepimiz için barışın, adaletin, sağlığın ve daha adil bir dünyanın mümkün olduğu bir gelecek diliyorum."

Kaynak: Haber Merkezi