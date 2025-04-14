Balık Ayhan'dan Sevenlerini Üzen Haber! Apar Topar Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Roman müziğinin efsane isimlerinden 'Balık Ayhan' lakaplı Ayhan Küçükboyacı'dan kötü haber geldi. cumartesi günü akşam saatlerinde rahatsızlanınca yakınları tarafından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Nefes darlığı yaşayan ünlü isim yoğun bakım servisine alındı. Uyutulduğu öğrenilen ünlü ismin yoğun bakımdaki tedavisine devam edilirken, yakınlarının ise hastanedeki bekleyişi sürüyor.

KIZI AÇIKLAMA YAPTI

Ayhan Küçükboyacı'nın kızı Şans Küçükboyacı, hastane önünde yaptığı açıklamada sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Şans Küçükboyacı, "Doktorlar herhangi bir kritiklikten bahsetmiyor ama şu an gözetim amaçlı biraz panik olmasın diye uyutmak zorunda kaldılar. Gerekli bilgileri bize doktorlarımız anlatacaklar. Biz sonrasında açıklama yapacağız. Cumartesi gününden beri hastanedeyiz. Yoğun bakıma alındı. Nefes darlığı vardı. Solunumda problem vardı. İki gündür uyutuluyor. Kendisini seviyoruz. Üzülüyoruz da. Sıkıntılı süreç. İnşallah altından kalkacağız. Perişanız. Allahtan umut kesilmez. Güzel haberlerini alacağız diye umut ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA