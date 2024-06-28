Burak Özçivit, Arap hayranının o isteğini reddetti!

Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette hayranlarıyla birlikte fotoğraf çektirdi.

Özçivit, bir Arap kadın hayranının ellerini birleştirerek kalp yapma isteğini reddetti. Oyuncu ile fotoğraf çektiren kadın ise talebi reddedilince uzaklaştı.

Özçivit'in kadın hayranlarıyla fotoğraf çekilirken, ellerini cebinden çıkarmaması da dikkat çekti.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.