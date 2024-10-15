Bahar Candan’dan Şoke Eden İddia! ‘Ablamla Eski Sevgilimle…’

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan, ablası Nihal Candan’ın tahliyesinden kısa bir süre sonra cezaevinden çıkmıştı. Cezaevinden ayrıldıktan sonra derslerine yoğunlaştığını belirten Bahar Candan, fiziki durumuyla ilgili "Kilo aldım, aşırı çirkinim" sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Tahliyesinin ardından tatile çıkan Candan, Instagram hesabında bikinili bir fotoğraf paylaşmış, fakat tepkiler üzerine bu paylaşımı kısa süre içinde silmişti. Eleştiriler karşısında ise "Sosyal medyada her ne kadar farklı ve bazen absürt paylaşımlar yapsam da ne kadar dejenere olmuş olabilirim ki?" diyerek kendini savundu.

Bahar Candan, bugün Instagram'da yaptığı yeni bir paylaşım ile takipçilerini şaşırtarak yeniden gündem oldu.

‘ABLAM ESKİ SEVGİLİME TAKMIŞ DURUMDA’

Candan, “Ablam eski sevgilime takmış durumda. Rica ediyorum toplum olarak baskı yaratalım. Uzak dursunlar. Psikolojim zaten bozuk” ifadeleriyle dikkat çekti.

Bu açıklamasıyla yetinmeyen Candan, ablasının eski sevgilisiyle birlikte olduğunu ima eden bir paylaşımda bulundu ve ardından ikisinin birlikte gittikleri otel odasının fotoğrafını da sosyal medya hesabında paylaştı.

‘AYNI ODADA KALMIŞLAR’

Bunların ardından Nihal Candan'ın bir pozunu paylaşarak üstüne de “Benim eski sevgilimle aynı odada kalmışlar” notunu düştü.

Bahar Candan'ın bu paylaşımları sosyal medyada tepki çekti. Bazı kullanıcılar “Siz iflah olmazsınız!”, “Gündem yaratma peşindesiniz yine”, “Hiç mi akıllanmadınız siz ya?” gibi cümlelerle tepkilerini dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi