Afra Saraçoğlu'ndan hayranlarını mest eden paylaşım: Gül detaylı bikinisiyle poz verdi

Mert Ramazan Demir ile birlikte başrollerini paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle adından sıkça söz ettiren Afra Saraçoğlu, hayranlarını başarılı oyunculuğuyla mest ediyor.

Saraçoğlu, dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yaşadığı aşkla da gündemden düşmüyor. Yalı Çapkını dizisinin final yapmasıyla bir süredir aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çifti soluğu İspanya-Marbella'da almıştı.

26 yaşındaki Afra Saraçoğlu hem özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor.

GÜL DETAYLI BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

Tatil için yurt dışını tercih eden ve İspanya'ya giden Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından peş peşe tatil pozlarını paylaştı. Gül detaylı bikinisiyle obejektif karşısına geçen Saraçoğlu'nun paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.