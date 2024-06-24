Beren Saat'i teknede görüntüleyen muhabirden skandal sözler: İnceleme başlatıldı

Eşi Kenan Doğulu ile birlikte yat turuna çıkan ünlü oyuncu Beren Saat, magazinciler tarafından görüntülendi. Yayınlanan görüntülerde muhabirin sözleri, büyük tepkilere yol açarken Ekol TV'den de konuya ilişkin aıklama geldi.

Beren Saat'i teknede görüntüleyen muhabirden skandal sözler: İnceleme başlatıldı

Ekol TV’nin magazin muhabiri Bodrum’da tatil yapan Beren Saat’i görüntüledi.

Ekol Magazin programında yayınlanan görüntüde bir kişinin "Ben bu Beren’i yerim.” dediği duyuldu. Söz konusu olaya sosyal medyada tepki çekti.

Ekol Tv, yaşanan olayların ardından açıklama yaptı. Açıklamada görüntüde yer alan ifadeleri kullanan kişinin başka bir kanalın muhabiri olduğu belirtilirken konuyla ilgili kurum içinde inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Açıklama şu şekilde:

“22.06.2024 tarihinde EKOL TV’de yayınlanan Ekol Magazin programında ülkemizin değerli sanatçılarından Beren Saat ile ilgili bir haber yayınlanmıştır. Haberde aynı görüntüyü çeken bir başka kanalın muhabiri tarafından kullanılan cümleler, sesin çok net anlaşılamaması nedeniyle dikkatten kaçmış ve habere girmiştir. Konuyla ilgili haberi yayına hazırlayan çalışanlarla ilgili kurum içinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.”

Etiketler
Beren Saat
Karabük'te erkek şiddeti: Eski sevgilisi tarafından bıçaklandı Karabük'te erkek şiddeti: Eski sevgilisi tarafından bıçaklandı
Yatırımcılar tedirgin: Bitcoin düşüyor Yatırımcılar tedirgin: Bitcoin düşüyor
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisiydi! İnci Taneleri için yeni karar Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisiydi! İnci Taneleri için yeni karar
Patlıcan kızartırken denemeniz gereken tüyo: Yağ çekmesi duruyor Patlıcan kızartırken denemeniz gereken tüyo: Yağ çekmesi duruyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Peruğu başına dert oldu! Kobra Murat konserlerini iptal etti Peruğu başına dert oldu! Kobra Murat konserlerini iptal etti
Bursa'da skandal: İYİ Partili başkan “lezbiyenler mesken tuttu” diyerek kadınlar plajını kapattı İYİ Partili başkan “lezbiyenler mesken tuttu” diyerek kadınlar plajını kapattı
Dert ortağı oldular! Seçil Erzan ile Dilan Polat aynı koğuşta kalmak için dilekçe verdi Seçil Erzan ile Dilan Polat aynı koğuşta kalmak için dilekçe verdi
Memur ve emeklinin gözü temmuz ayında: Maaşlara ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerde konuşulan 3 formül Temmuzda memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak?